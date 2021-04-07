Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время встречи обсуждалось обострение на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнение на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал Зеленский в начале встречи.

Зеленский отметил, что Украине удалось добиться введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня

"Это дало результат - с начала действия режима тишины до декабря 2020-го наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников…С декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов", - подчеркнул президент Украины.

Также во время встречи глава украинского государства поднял вопрос дезинформации как мощного инструмента в гибридной войне.