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21:22 07.04.2021

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

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Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально её не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.

"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам внеочередного экстренного заседания ТКГ в среду, 7 апреля.

Как отметил спикер украинской делегации в ТКГ, "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".

Как сообщалось, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 6 апреля направил ноту специальному представителю действующего председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау о созыве внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с гибелью троих украинских военнослужащих и ранением гражданского лица в населённом пункте Красногоровка Донецкой области за прошедшую неделю.

Следующее заседание ТКГ по плану должно состояться 14 апреля.

Теги: #ткг #украина #донбасс #арестович
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