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21:00 07.04.2021

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

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Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Украинская сторона предлагает Молдове для установления места пребывания бывшего украинского судьи Николая Чауса, который четыре года назад незаконно попал на территорию этой страны, где попросил политического убежища, а ныне исчез при странных обстоятельствах, создать совместную рабочую группу.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду, об этом речь шла во время телефонного разговора главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем.

По словам главы МИД Украины, отечественные правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам. При этом Кулеба отметил, что Украина к нынешней ситуации с бывшим судьей не причастна.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

Министры также обсудили обострение на временно оккупированных территориях Украины и наращивание войск РФ вокруг границ нашего государства. Чокой заверил в неизменной поддержке Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. В 2016 года украинские правоохранительные органы задержали его на взятке в $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в стеклянные банки, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он прилетел в Молдову на частном самолёте с указанием службам киевского аэропорта не досматривать борт.

Чаус приехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался молдавским властям. Живя в Кишинёве, Чаус регулярно ходил в сауну, передвигался по городу на автомобиле "Mercedes" чёрного цвета с номером 222. Он также посещал Свято-Георгиевскую церковь в центре Кишинева. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу.

Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон отказал ему в предоставлении политического убежища. Чаус оспорил это решение в суде. Разбирательство продолжалось более двух лет, однако Высшая судебная палата Молдовы вынесла окончательный вердикт.

Чауса объявили в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Теги: #молдова #чаус #мид
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