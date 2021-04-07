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20:25 07.04.2021

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

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Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные, заявляет глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные. Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые сегодня законопроекты”, - сказал Арахамия агентству “Интерфакс-Украина” во вторник.

По словам Арахамии, “штатного режима” парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект № 2194.

Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и “другие актуальные для страны вопросы” - законопроект № 4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.

Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности, о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" Международного валютного фонда.

“Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать”, - подытожил Арахамия.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило поступило 3128 предложений и поправок. Следуя регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Согласно календарному плану, народные депутаты 13-16 апреля работают в режиме пленарных заседаний, а 12 апреля состоится согласительный совет руководителей фракций и групп парламента.

Теги: #рада #заседания
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