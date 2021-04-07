Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на востоке Украины с начала суток 7 апреля по состоянию на 17.00

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК известила представителей ОБСЕ", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 9 га территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.