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19:23 07.04.2021

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на востоке Украины с начала суток 7 апреля по состоянию на 17.00

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК известила представителей ОБСЕ", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 9 га территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

Теги: #оос #сводка
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