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19:14 07.04.2021

Нардеп Дунда предложил главе НАПК предусмотреть в декларациях о доходах указание двойного гражданства

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Нардеп Дунда предложил главе НАПК предусмотреть в декларациях о доходах указание двойного гражданства

Народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда направил главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александру Новикову депутатское обращение, в котором предлагает внести изменения в форму декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, чтобы в нем указывались все имеющиеся у декларанта гражданства и подданства.

"С целью получения полной информации о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, считаю целесообразным внести изменения в форму декларации, предусмотрев возможность для декларанта представления сведений обо всех имеющихся у него гражданствах (подданствах)", - говорится в тексте обращения, обнародованного пресс-службой парламентария в среду.

 

Дунда отмечает, что, согласно утвержденной решением НАПК форме декларации, в ней указывается только одно гражданство физического лица (Украины или другого государства), "в то время как у лица, подающего декларацию, или лица, сведения о котором отражаются в декларации, могут присутствовать несколько гражданств (подданств)".

"Как известно, вопрос правового регулирования наличия двойного (множественного) гражданства у граждан Украины в последнее время приобрел особую актуальность. В частности, указом президента Украины от 4.03.2021 №85/2021 было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", которым предусмотрены предохранители по противодействию использованию двойного (множественного) гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства", - отмечает депутат.

В первую очередь, по его словам, это касается лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, неделей ранее Дунда призвал президента Владимира Зеленского, членов Совета национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел провести тщательную проверку всех депутатов Верховной Рады на предмет наличия у них гражданства РФ.

Теги: #инициатива #гражданство #декларации #дунда
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