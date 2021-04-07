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19:09 07.04.2021

Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом в Украину – Генштаб ВСУ

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Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом в Украину – Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

"В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операция объединенных сил и общую политику безопасности обстановку вокруг Украины. Также, речь шла о состоянии реформирования Вооруженных сил и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО. В свою очередь, глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса", - сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

В завершение встречи Хомчак поблагодарил Пича за конструктивный разговор, откровенный обмен мнениями и поддержку Украины со стороны НАТО.

"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты, - подчеркнул Хомчак.

 

Теги: #нато #визит
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