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18:40 07.04.2021

Институт будущего разработал стратегию возвращения доверия общества к вакцинации

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Институт будущего разработал стратегию возвращения доверия общества к вакцинации

Украинский институт будущего (УИБ) разработал стратегию государства по восстановлению доверия населения к вакцинации с целью предупреждения в Украине трудного положения из-за пандемии, которое возможно из-за отсутствия коммуникации власти со своими гражданами по этому вопросу.

"Недавно Владимир Зеленский заявил об обязательствах Кабмину разработать план вакцинации до конца года. Украинский институт будущего решил помочь власти, ведь судя по тому, что мы видим, даже если у нас и будет план вакцинации, граждане не будут делать прививки из-за утраченного доверия к государству по этой проблеме. Об этом свидетельствуют все социологические исследования, в том числе и проведенное Украинским институтом будущего", - указывается в сообщении УИБ в соцсети Facebook.

Эксперты УИБ предлагают отказаться от цели вакцинировать 100% населения и сосредоточиться на вакцинировании 70-75% граждан. Также власти следует отказаться от идеи вводить репрессивные методы против тех, кто не желает вакцинироваться.

"Достичь доверия общества возможно только через изменение принципиально важных подходов. Именно поэтому мы предлагаем государству осуществить 5 следующих шагов: изменить план вакцинации и уже дать возможность всем желающим сделать прививки; сориентировать людей о возможных датах проведения прививок; обеспечить бесплатными экспресс-тестами желающих провериться; увеличить количество точек предоставления прививок; выплатить все задолженности перед врачами", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что очередь на вакцинацию в приложении "Дия" не работает и необходимо разработать новую электронную очередь с возможностью узнавать время, когда именно есть возможность сделать прививку, и наблюдать, как двигается очередь.

Кроме того, в УИБ настаивают на необходимости изменения действующей команды Министерства здравоохранения Украины в кратчайшие сроки.

"Без перезагрузки этой команды невозможно вернуть доверие общества. Новые люди имеют заходить с четким распределением медиа-ролей, когда каждый отвечает за свой конкретный участок, а не за все в целом", - настаивают в УИБ.

Теги: #вакцинация #доверие #уиб
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