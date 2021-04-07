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18:28 07.04.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля карантинных мер, предусмотренных для "красного" уровня эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"По результатам (заседания в среду – ИФ) Государственная комиссия решила установить: с 0.00 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем "Телеграм-канале".

 

Теги: #запорожская_область #хмельницкая_область #красная_зона
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