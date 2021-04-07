В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

Карантинные ограничения будут усилены в Харькове, начиная с субботы, 10 апреля, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"С ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера. На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль над соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - написал Терехов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ужесточение ограничений не коснется общественного транспорта. "Общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями", - добавилТерехов.

Он сообщил также, что детские сады и начальная школа (1-4 классы) будут работать в обычном режиме, старшеклассники будут учиться дистанционно.