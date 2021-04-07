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17:53 07.04.2021

Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ – замглавы МИД

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Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ – замглавы МИД

Украинской стороне не известны имена должностных лиц Ирана, которым предъявили обвинения по делу о сбитом пассажирском самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в январе 2020 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Из этих 10 лиц, которым вроде бы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до этого времени не передала нам никаких деталей. Сответственно, мы не можем знать, действительно ли это те лица, которые причастны к этой катастрофе, или нет", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Замминистра напомнил о неоднократных "информационных сливах" в масс-медиа Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. "Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности, как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию Боинга", - сказал он.

Енин отметил, что техническое расследование крушения украинского самолета проведено главным образом для того, чтобы оправдать действия иранской стороны. Ни одно из фактических замечаний с украинской стороны в этом техническом отчете не учтено, сказал он.

"Иранская сторона, по сути, не предоставила ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуры относительно обстоятельств расследования уголовного производства. Наш переговорный процесс, несмотря на определенные позитивные обещания, также не зашел никуда в направлении углубления, ввиду того, что эти обещания остаются исключительно на словах. Дело, к пребольшому сожалению, не движется вперед", - подчеркнул Енин.

 

Теги: #мау #енин #иран
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