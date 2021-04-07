Премьер Чехии отправил в отставку недавно назначенного главу Минздрава

Недавно назначенный на должность министра здравоохранения Чехии Ян Блатны отправлен в отставку из-за различий во мнениях с главой правительства Андреем Бабишем относительно принципов функционирования ведомства, информирует Чешское радио в среду.

"Дело не в том, что я недоволен его работой. Проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должно функционировать министерство", - цитирует Чешское радио слова Бабиша.

Бабиш неоднократно говорил, что Минздрав должен уметь быстро реагировать на развитие ситуации в связи с коронавирусом. По его словам, ключом к отставке Блатны послужило неумение министра общаться.

"У него не было опыта", - отметил премьер.

В должности главы минздрава Блатны сменил главврач больницы пражского района Винограды Петр Аренбергер.