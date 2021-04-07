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16:18 07.04.2021

Ученые в поисках лекарства от COVID-19 сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2

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Ученые в поисках лекарства от COVID-19 сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2

Ученые, изучающие атомную структуру SARS-CoV-2, сделали рентгенограмму одного из его основных ферментов, сообщает Аргоннская национальная лаборатория США.

Используя мощный рентгеновский луч для изучения белков SARS-CoV-2 в кристаллизованной форме, команда из Университета Британской Колумбии (UBC) впервые наблюдала основную протеазу вируса - фермент, который позволяет вирусу разрезать крупные белки, что необходимо для репликации вируса и заражения других клеток человека.

Этот прорыв стал возможен благодаря усовершенствованному источнику фотонов (APS) в Аргоннской национальной лаборатории Минэнерго США.

APS производит рентгеновские лучи, которые примерно в миллиард раз ярче тех, которые используются врачами, что позволяет исследователям изучить структуру коронавирусной протеазы в мельчайших деталях на атомном уровне.

Ученые рассчитывают, что новая информация позволит подобрать низкомолекулярные лекарственные средства, блокирующие протеазу и, тем самым, репликацию вируса.

Теги: #рентген #sars
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