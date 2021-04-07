В "Евросолидарности" требуют от главы Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Виктором Кононенко

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях слежки за депутатом Киевсовета, генералом Службы безопасности Украины Виктором Кононенко.

"В период с 25 по 30 марта 2021 г. депутатом Киевского городского совета от партии "Европейская солидарность" Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины", - говорится в депутатском обращении, опубликованном на сайте политсилы.

Так, народные депутаты требуют от руководства Нацполиции сообщить, осуществлялось ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета Виктора Кононенко оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в том числе визуальное наблюдение) мероприятия и что стало основанием их проведения.

Если указанные мероприятия не осуществлялись, партия требует сообщить, какие меры приняты Национальной полицией Украины для установления лиц, которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку.