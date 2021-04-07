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15:48 07.04.2021

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

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Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Министерство иностранных дел Чехии заявило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания военной мощи РФ вокруг украинских границ.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на Востоке Украины, а также за усиленной российской риторикой и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter в среду.

Внешнеполитическое ведомство страны заверило, что Чешская Республика твердо поддерживает украинских друзей, полностью привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.

 

Теги: #поддержка #чехия #украина
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