Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Министерство иностранных дел Чехии заявило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания военной мощи РФ вокруг украинских границ.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на Востоке Украины, а также за усиленной российской риторикой и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter в среду.

Внешнеполитическое ведомство страны заверило, что Чешская Республика твердо поддерживает украинских друзей, полностью привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.