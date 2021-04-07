Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Жители Великобритании в большинстве своем хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, свидетельствуют данные опроса Deltapoll для издания Daily Mirror.

Респондентам задали вопрос: "Когда королева покинет трон, если бы вы могли выбрать одного из приведенного ниже списка, вы бы хотели, чтобы кто стал новым монархом?". 41% опрошенных считает, что следующим монархом должен быть 38-летний принц Уильям, 22% - сын Елизаветы II - 72-летний наследный принц Чарльз, а 14% высказались за то, чтобы "в Великобритании больше не было монархии".

Еще порядка 8% сочли, что монархом должен стать принц Гарри, примерно 5% - за принцессу Анну, 2% - за принца Эндрю, 1% - за принца Эдварда. Остальные респонденты не смогли выбрать никого из этого списка.

Участников опроса также попросили выразить мнение относительно пребывания 94-летней Елизаветы II на троне. 41% заявил, что "королева должна оставаться монархом, пока не умрет", 27% считают, что королева должна сложить полномочия в будущем, если "не будет в хорошем здравии". По мнению же 21%, Елизавета II должна решить отречься в будущем, даже "если ее состояние здоровья будет хорошим". 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после Елизаветы II стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз, затем - его старший сын, принц Уильям. За ними следуют дети Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.