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15:28 07.04.2021

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

"Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Офисе генпрокурора.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

Теги: #апелляция #арест #семенченко
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