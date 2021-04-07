События

15:19 07.04.2021

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля

2 мин читать
Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивания (ВНО) в Николаевской области перенесено на 24 апреля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Учитывая прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО также откладывается и в Николаевской области. Поэтому пробное ВНО в Киев, Черниговской и Николаевской областях пройдет 24 апреля. Сейчас в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Отмечается, что независимо от того, когда именно тот или иной участник проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты пробного ВНО будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Как сообщалось, ранее и-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО было перенесено на 24 апреля в Киеве и Черниговской области.

Теги: #вно #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 06.04.2021
Решение о предоставлении русскому статуса регионального в Николаеве остается в силе – языковой омбудсмен

Решение о предоставлении русскому статуса регионального в Николаеве остается в силе – языковой омбудсмен

17:11 05.04.2021
Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

13:20 27.03.2021
В Николаевской области столкнулись грузовик и такси, три человека погибли – полиция

В Николаевской области столкнулись грузовик и такси, три человека погибли – полиция

17:22 25.03.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС с 27 марта вводит "красный" уровень эпидопасности в Николаевской области

Госкомиссия ТЭБ и ЧС с 27 марта вводит "красный" уровень эпидопасности в Николаевской области

17:56 23.03.2021
ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

ВНО-2021 состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах - Минобразования

12:29 23.03.2021
Депутат ОТГ применил "травмат" во время конфликта с жителями из-за спиленого дерева, открыто дело – полиция

Депутат ОТГ применил "травмат" во время конфликта с жителями из-за спиленого дерева, открыто дело – полиция

13:54 17.03.2021
Николаевский облсовет призывает Раду безотлагательно принять земельные законопроекты

Николаевский облсовет призывает Раду безотлагательно принять земельные законопроекты

15:25 04.03.2021
В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

09:18 27.01.2021
В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

12:06 26.01.2021
Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

АМКУ исследует ценообразование на рынке перевозок из-за резкого скачка цен на такси в первый день карантина

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Арестович: Экстренное заседание ТКГ назначено на 15.00, в повестке дня - возвращение к соблюдению режима тишины

Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Национальный план профилактики коронавируса позволит ускорить процесс вакцинации – Шмыгаль

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

Венгрия начинает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

Глава МИД Польши 8 апреля посетит Украину с рабочим визитом

Эрдоган заявил, что твердо намерен построить канал "Стамбул"

Кабмин разрешил в "красных" зонах торговлю посадочными материалами и работу химчисток

АМКУ исследует ценообразование на рынке перевозок из-за резкого скачка цен на такси в первый день карантина

Кабмин уравнял условия въезда проживающих в Украине иностранцев с требованиями для украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА