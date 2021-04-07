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14:52 07.04.2021

Глава МИД Польши 8 апреля посетит Украину с рабочим визитом

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Глава МИД Польши 8 апреля посетит Украину с рабочим визитом

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в четверг, 8 апреля, посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической, по вопросам безопасности и культурной сферах, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границам Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника", - добавили в ведомстве.

Теги: #польша #визит #мид
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