В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" проведут оптимизацию графика движения поездов на период действия жестких карантинных ограничений в столице для соблюдения карантинных ограничений и снижения затрат на перевозку пассажиров, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в среду.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мероприятий. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки, - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала действия усиленных карантинных мероприятий в понедельник, 5 апреля, столичным метро воспользовалось 152 тыс. пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было осуществлено 210 тыс. поездок, при том что ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 млн человек, а в 2019 году подземкой воспользовалось 1,5 млн пассажиров ежедневно.

"Недополучение доходов за период локдауна в 2020 году составило 621 млн грн. Для выплаты заработной платы, оплаты электроэнергии и обеспечения работы предприятия средства были направлены из бюджета столицы", - добавляют в метрополитене.

Напоминается, что до 16 апреля проезд в общественном транспорте Киева, в том числе метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам, которые проверяются вместе со служебным удостоверением.

"Призываем пассажиров соблюдать масочный режим и пользоваться транспортом по реальной необходимости", - резюмируют в КП.