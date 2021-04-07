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14:42 07.04.2021

Эрдоган заявил, что твердо намерен построить канал "Стамбул"

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Эрдоган заявил, что твердо намерен построить канал "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о завершении подготовки к реализации строительства канала "Стамбул" и выразил решимость довести до конца этот проект, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция начинает и доведет до конца строительство канала "Стамбул", хотят этого определенные круги или нет. Для нас важно лишь мнение турецкого народа", - цитирует агентство слова Эрдогана.

Он отметил, что это самый крупный и стратегически важный инфраструктурный проект Турции.

"Процесс подготовки к реализации этого проекта близится к концу", - добавил президент.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.

Канал пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Эрдоган, по сообщениям турецких СМИ, заявлял, что конвенция Монтрё о статусе проливов не распространится на проектируемый канал "Стамбул". "Проект строительства канала "Стамбул" не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё о статусе проливов", - сказал Эрдоган.

Теги: #канал #строительство #эрдоган
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