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14:05 07.04.2021

Туристы на Кипре смогут покидать территорию отеля два раза в день

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Туристы на Кипре смогут покидать территорию отеля два раза в день

Власти Кипра разработали специальный документ для туристов, позволяющий без смс-разрешения покидать территорию отеля, однако не более двух раз в день в будни и трех - в выходные, сообщает газета Cyprus Mail.

"Минтуризма ввело для иностранных туристов специальную анкету - Declaration of movement. Это альтернативный документ, позволяющий туристам без отправки смс покидать территорию отелей. Документ можно получить в забронированном отеле или в принимающей компании", - пишет издание.

Как отмечает газета, декларация не освобождает туристов от соблюдения остальных мер противоэпидемиологической безопасности. По словам генерального директора ассоциации отелей Кипра (Pasyxe) Филокипроса Руссунидиса, декларация будет предоставляться лишь тем туристам, у которых нет возможности отправить смс-уведомление о выходе за пределы отеля.

"Документ может быть использован вместо смс, если есть технические неполадки с отправкой сообщения с телефонов, которые обслуживаются иностранными провайдерами", - пояснил он.

Как пишет Cyprus Mail, в декларации указывается отель, в котором проживают туристы, запланированная экскурсия или самостоятельная поездка с целью посетить магазины, рестораны и так далее.

Ранее СМИ сообщали, что Declaration of movement позволит туристам свободно передвигаться по стране с 6 утра до 11 вечера.

Власти Кипра ввели строгие ограничения на острове во избежание распространения коронавируса. В настоящее время жителям разрешено по две прогулки в день длительностью до трех часов, а также еще три по выходным. Для этого жители острова, за исключением самых пожилых граждан, должны оповещать власти о своем выходе из дома путем отправки СМС-сообщения на номер 8998. Пока ограничения действуют до 30 апреля, но их могут продлить.

Кипр с 1 апреля открыт для украинских туристов, соблюдать карантин по прибытии им не нужно. Прибывающим из Украины необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирус, сертификат должен быть на английском языке (кроме детей до 12 лет). Также нужно получить про-визу для въезда, а на платформе www.cyprusflightpass.gov.cy заполнить анкету для получения Cyprus Flight Pass.

Кроме того, туристы должны пройти повторное тестирование по приезде на Кипр за свой счет. В аэропорту Ларнаки он обойдется в 30 евро, в аэропорту Пафоса - 32 евро. Результаты будут известны в течение 3-х часов, их направят пассажирам в виде СМС после отбытия из аэропорта.

Теги: #кипр #туризм
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