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13:49 07.04.2021

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

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Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.

Степанов добавил, что министерство разработало Национальный план вакцинации. "В проекте Нацплана мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками – это около 6 млн вакцинаций в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных", - сказал он.

"Также необходимо обеспечить желающих доступом к вакцинам (…) У нас уже есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, в частности 10 млн доз вакцины Novavax, поставки которой начнутся в июле, 2 млн доз вакцины CoviShield (500 тыс. уже почти использовано) ожидаем в апреле-мае, 2 млн доз вакцины Sinovac (215 тыс. доз уже в Украине), 10 млн доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены на протяжении 2021 года. С учетом поступления вакцин от глобальной инициативы COVAX (8 млн доз) у нас есть 32 млн доз вакцин", - добавил министр.

Теги: #коронавирус #прогноз #степанов
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