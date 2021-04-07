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13:21 07.04.2021

Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

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Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров, Министерство здравоохранения и руководство Академии медицинских наук Украины предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях, находящихся в столице.

"В последние недели у нас увеличивается количество больных, госпитализированных пациентов, и выросла смертность от вируса. По 40-50 человек умирают ежесуточно! И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Заполненность столичных больниц - 77%... Если в ближайшее время мы не остановим стремительное распространение болезни, медицинская система столицы не выдержит", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть делает все возможное, чтобы не допустить коллапса медицины. По его словам, город подготовил более 6 200 коек для приема больных коронавирусом.

"Мы еженедельно, где можем, добавляем в коммунальных медучреждениях кровати. Но, с такой динамикой расползания болезни и количества госпитализаций уже очень скоро нам их будет не хватать. У нас каждые сутки - если считать и больных с подтвержденным диагнозом, и больных с подозрением на вирус и с пневмониями - более 600-700 госпитализированных! Ежесуточно!",- отметил Кличко.

Он добавил, что на днях больных начали принимать три больницы "Укрзализныци", но не в том количестве, в котором обещали.

"А еще более 10 тыс. коек есть в других ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук Украины. В академии нам сейчас обещают 500 коек. Предоставили пока почти 100. Но этого мало! ... Поэтому я еще раз обращаюсь и требую от правительства, от Минздрава и руководства Национальной академии медицинских наук: не пренебрегайте киевлянами! Предоставьте доступ к лечению больных коронавирусом киевлян в ведомственных учреждениях, находящихся в столице! Иначе - это выглядит, как сознательное игнорирование ситуации", - заявил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #медучреждения
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