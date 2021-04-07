МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" настаивает на необходимости внесения Кабинетом министров Украины и Министерством здравоохранения Украины пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, по которым предусмотрена первоочередная вакцинация от COVID-19, в соответствии с существующими международными нормами.

Как отмечается в сообщении МАУ в среду, недавно руководители пяти международных организаций, в частности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной организации труда (МОТ), Международной морской организации (ИМО), Международной организации по миграции (МОМ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подписали заявление, в котором призывают правительства определить приоритетными членов экипажа авиакомпаний в своих национальных программах вакцинации. Однако до сих пор план иммунизации населения Украины от COVID-19, разработанный Министерством здравоохранения, так и не предусматривает первоочередной вакцинации авиационного персонала.

"Вакцинация пилотов и бортпроводников в период борьбы с пандемией COVID-19 является стратегически необходимой. Этот шаг важен и для сохранения кадрового потенциала авиации, и с точки зрения усиления защиты от распространения вируса, который больше года держит авиарынок на коленях. Учитывая это, мы в МАУ готовы выступать не иначе как амбассадорами вакцинации в Украине", - отметил СЕО компании Евгений Дыхне, цитирует пресс-служба.

МАУ при этом отмечает, что Украина компания на себя обязательства в рамках конвенций Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) соблюдать ее нормативы и рекомендации. ИАТА в свою очередь разделяет призыв к вакцинации летного персонала гражданской авиации в приоритетном порядке.