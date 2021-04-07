События

13:09 07.04.2021

Верховный суд перенес на 14 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

1 мин читать
Верховный суд перенес на 14 апреля рассмотрение дела о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Коллегия судей Верховного суда перенесла на 14 апреля 2021 года рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года касательно обязательства ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Согласно сообщению пресс-службы суда в среду, решение о переносе было принято на заседании 7 апреля. Причины переноса не уточняются.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.

Теги: #суркисы #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 07.04.2021
Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

05:30 07.04.2021
Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

04:33 07.04.2021
Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

18:08 06.04.2021
Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

12:00 06.04.2021
Суд в Одессе 9 апреля рассмотрит апелляцию на арест Стерненко

Суд в Одессе 9 апреля рассмотрит апелляцию на арест Стерненко

09:54 06.04.2021
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

16:18 05.04.2021
Суд признал незаконными действия Комитета по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования в отношении министра образования Шкарлета

Суд признал незаконными действия Комитета по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования в отношении министра образования Шкарлета

00:57 05.04.2021
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на 87 округе в Прикарпатье - Шевченко

Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на 87 округе в Прикарпатье - Шевченко

13:13 02.04.2021
Суд в США запретил продажи "сатанинских" кроссовок под брендом Nike

Суд в США запретил продажи "сатанинских" кроссовок под брендом Nike

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Арестович: Экстренное заседание ТКГ назначено на 15.00, в повестке дня - возвращение к соблюдению режима тишины

Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

КС признал неконституционными отдельные положения закона о статусе и соцзащите пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы

В Киеве за сутки выявили 1417 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 человек, заполненность коек в больницах превышает 77%

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Правительство ФРГ выразило РФ обеспокоенность эскалацией напряженности на Донбассе

Арестович: Экстренное заседание ТКГ назначено на 15.00, в повестке дня - возвращение к соблюдению режима тишины

Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

Мэр Киева просит Кабмин и Минздрав предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях

МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

София осудила осквернение памятника Хану Кубрату на Полтавщине

Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ в Альянсе - глава литовского МИД

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА