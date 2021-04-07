Арестович: Экстренное заседание ТКГ назначено на 15.00, в повестке дня - возвращение к соблюдению режима тишины

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что внеочередное экстренное заседание ТКГ пройдет в 15.00 7 апреля в онлайн-формате, а его главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договорённостей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в рамках предстоящего внеочередного заседания ТКГ будет также решаться вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, который в результате обстрелов 6 апреля перестал поставлять воду в порядка 50-ти населённых пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

Ремонтные работы там начнутся, когда стороны предоставят гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 6 апреля направил ноту специальному представителю действующего председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау о созыве внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с гибелью троих украинских военнослужащих и ранением гражданского лица в населённом пункте Красногоровка Донецкой области за прошедшую неделю.

Следующее заседание ТКГ по плану должно было состояться 14 апреля.