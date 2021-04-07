София осудила осквернение памятника Хану Кубрату на Полтавщине

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что решительно осуждает акт вандализма против памятника Хану Кубрату в Малой Перещепине Полтавской области Украины.

"Мы ожидаем, что компетентные украинские органы выявят виновных в этом хулиганстве и предадут их суду", - говорится в заявлении на сайте МИД Болгарии, опубликованном во вторник.

В ведомстве подчеркнули, что Болгария придает большое значение уважению прав и исторической и культурной самобытности 200 000-ой болгарской общины в Украине, что также способствует прекрасным отношениям между двумя странами.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины также решительно осудило акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения Хана Кубрата и сообщило, что правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма.