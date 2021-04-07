Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ в Альянсе - глава литовского МИД

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", - сказал Ландсбергис на пресс-конференции в среду.

"Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств", - добавил глава МИД.

По его словам, это стало бы "сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном заявил, что страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины, Пабрикс подтвердил намерения Латвии продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

"Латвия и другие балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, что стоит на охране общих ценностей. Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС", - заверил латвийский министр.