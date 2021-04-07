Циклон покидает Украину, но пока будет прохладно

В ближайшие сутки в Украине продолжит поступать холодный воздух с северо-запада Европы и температурный фон будет не очень высоким, но осадков ожидается немного, поскольку циклон покинет территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг ночью в северо-восточной части небольшой мокрый снег, днем местами в западных и северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с.

Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, в южных и восточных областях 3-8 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.

В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 10-15 ° мороза, днем 1-6 ° мороза.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер западный, 7-12 м /с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1975г., самая низкая ночью -6,5° в 1944г.

В пятницу, 9 апреля, погода будет без осадков, лишь ночью в юго-восточных областях небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м / с, на юго-востоке порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-11° тепла.

В Карпатах - без осадков; температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве в пятницу - без осадков. Ветер северный, 3-8 м /с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла .