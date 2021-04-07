"Львовский бронетанковый завод" передал ВСУ 5 модернизированных танков

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ), которое входит в состав Укроборонпрома, передало украинским военным пять модернизированных танков Т-64 и Т-72, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в среду.

Отмечается, что работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.

"Танки укомплектованы современными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой", - сообщают в концерне.

Там уточняют, что это уже вторая передача военной техники ЛБТЗ в Министерство обороны Украины в текущем году. Первая партия насчитывала более 10 модернизированных боевых машин.

"В первом квартале завод перевыполнил производственный план на более 20 млн грн в денежном эквиваленте", - отметил директор ЛБТЗ Виктор Андрощук.

В "Укроборонпроме" напоминают, что Львовский бронетанковый завод производит и ремонтирует военную технику, в частности бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Лев" и "Зубр" и тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б".

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и ряда специальных инженерных машин.