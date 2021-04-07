В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

Вечером 6 апреля в результате обстрелов со стороны боевиков была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, сотрудники станции не пострадали, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"В результате обстрела около 17:00 была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что саперы, энергетики, работники "Воды Донбасса" и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Приступить к работе специалисты смогут после получения гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщила, что по состоянию на 08:00 7 апреля прекращено централизованное водоснабжение г.Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 тыс. человек), вода в которые подается с Великоанадольской фильтровальной станции, а также г.Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 тыс. человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.

"Подача воды населению г.Волноваха и Волновахского района будет осуществляться почасово из запасов 4-х резервуаров …В Покровск и 23 населенных пункта Покровского района будет осуществляться почасово в случае переподключения Карловской фильтровальной станции на Карловское водохранилище", - отметили в ведомстве.