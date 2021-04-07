Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которые были разоблачены правоохранителями на получении $100 тыс. неправомерной выгоды.

"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - написала Венедиктова на странице в Фейсбуке.

Она напомнила, что во вторник детективы задержали в порядке ст. 08 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении $100 000 с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК.

"За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно". У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: $80 000 (часть неправомерной выгоды); $3 млн 700 тыс; 840 тыс.евро; 20 тыс. фунтов стерлингов 230 тыс. грн", - отметила генпрокурор.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикорупционной прокуратуры (САП) разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс неправомерной выгоды.

"Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г.Киева. Сейчас один из адвокатов задержан… Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности", - сообщается в Телеграм-канале САП.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что один из адвокатов "является близким родственником главы ОАСК".

В НАБУ и САП сообщили о проходящих обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также "в других помещениях, которыми пользуются указанные лица".

В свою очередь журналист Юрий Бутусов утверждает, что НАБУ задержало на взятке в $100 тыс родного брата главы ОАСК Павла Вовка, которого зовут Юрий Зонтов (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году) и который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки.

Со ссылкой на источники Бутусов рассказал, что Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток, при этом сам не участвовал в передаче денег и действовал через посредников, благодаря чему неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. Успех проведенной операции он объяснил срочностью дела.