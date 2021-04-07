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10:57 07.04.2021

Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

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Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз", - рассказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Спикер отметил, что решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае, подчеркнул он.

"В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", - добавил Николенко.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Миколу Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева.

Соответствующие указы №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021 опубликованы на сайте главы государства от 6 апреля.

 

Теги: #ротация #увольнение #послы #мид
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