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09:33 07.04.2021

Посол Корнийчук обсудил с главой набсовета БФ «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» вопросы противодействия антисемитизму

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Украино-израильские отношения в вопросе противодействия антисемитизму стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с главой Наблюдательного совета благотворительного фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр», председателем Института изучения глобального антисемитизма и политики Натаном Щаранским. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы отношений Украины с Израилем в различных областях, в частности в сфере противодействия антисемитизму. Посол проинформировал Щаранского о мерах, принимаемых украинской властью в сфере борьбы с этим явлением, в том числе и на законодательном уровне», -говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам чествования памяти жертв Холокоста и праведников народов мира, среди которых Мемориальным комплексом «Яд Вашем» признаны 2659 украинцев.

«По результатам встречи собеседники договорились разработать в ближайшее время ряд инициатив, направленных на углубление дружественных отношений между двумя странами», - подчёркивает Посольство.

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