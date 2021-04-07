Главы НБУ, МВД и КГГА подписали меморандум о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Мы разработали и предлагаем реальный алгоритм завершения строительства объектов "Аркады" (...) Дорожная карта выложена в меморандуме, который подписали все присутствующие стороны. Документ разрабатывали все стороны. Это план реализации, который позволит людям наконец-то получить свое жилье", – сказал Кличко в ходе пресс-брифинга в среду.

По его словам, согласно меморандуму достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Он добавил, что финансироваться достройка будет за счет дебиторских поступлений от Фонда финансирования строительства группы компании "Аркада" и средств, которые есть на счетах "Аркады", а также за счет продажи квартир и нежилых помещений комплексов. Участие в финансировании также возьмут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку и не успели еще выплатить полную стоимость жилья.

Помимо этого, в качестве финансирования будут также использоваться средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет государственного финансирования кредитов, в том числе под госгарантии.

Меморандум также подписали, глава СБУ Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.