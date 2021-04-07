Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в марте упал на 8,7%

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в марте 2021 года обеспечило аэронавигационным обслуживанием 12 160 рейсов, что на 8,7% меньше, чем за март-2020 и на 43% меньше, чем за март-2019.

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха" в среду, в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в марте 2021 года было, в частности, осуществлено 1 856 внутренних полетов (на 28,6% больше по сравнению с мартом-2020), 5 980 международных полетов (-10,1%) и 4 324 транзитных полета (-17,3%).

Украинские авиакомпании выполнили 4 603 рейса (на 5,8% больше к марту 2020 года), иностранные авиакомпании - 7 557 рейсов (-15,8%).

"Мы ожидаем сезонного увеличения количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон. Говоря о восстановлении трафика в Европу, к сожалению, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер через третью волну коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", - цитирует пресс-служба руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака.

Как сообщалось, авиатрафик в воздушном пространстве Украины в 2020 году упал на 57,6%.