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10:14 07.04.2021

Минздрав Украины работает над обеспечением медуслугами людей с нарушением слуха

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Минздрав Украины работает над обеспечением медуслугами людей с нарушением слуха

Министерство здравоохранения Украины работает над улучшением доступа к медицинской помощи людей с нарушением слуха, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав совместно с партнерскими организациями начал работу над обеспечением условий предоставления медицинских услуг в медучреждениях лицам с нарушением слуха. У таких лиц есть проблемы с обеспечением медицинской помощью, обусловленные языковым барьером", - сказал он.

Кучер отметил, что команда министерства начала анализ информационных сервисов, которые помогут сделать медицинские услуги более доступными для таких пациентов.

"В первую очередь мы запускаем соответствующие виджеты на информационных порталах Минздрава. Такие сервисы помогут более качественно получить обратную связь. Также мы планируем в медучреждениях устанавливать соответствующее программное обеспечение, чтобы можно было через планшет или приложение коммуницировать с врачами", - добавил замминистра.

Теги: #медпомощь #слух
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