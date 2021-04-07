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10:12 07.04.2021

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

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"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

Филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ) с 9 апреля возобновляет движение региональных поездов между Львовом и Ровно, которые будут курсировать с остановками на станциях Подзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, поезд № 804/803 Ровно - Львов будет отправляться со ст. Ровно в 06:45, Здолбунов - 06:58-07:00, Дубно - 07:32-07:34, Броды - 08:16-08:18, Подзамче - 09:22-09:23, прибывать во Львов - в 09:35.

Поезд № 806/805 Львов - Ровно будет отправляться из Львова в 16:31, Подзамче - 16:41-16:42, Броды - 17:44-17:46, Дубно - 18:26-18:28, Здолбунов - 19:01-19:03, прибывать в Ровно в 19:16.

При этом "Укрзализныця" отмечает необходимость для пассажиров строго придерживаться правил противоэпидемической безопасности на объектах инфраструктуры и в поездах.

Теги: #укрзализныця #поезда #возобновление
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