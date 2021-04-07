Задержали двух адвокатов, уличенных во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

Двух адвокатов-посредников, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева, задержали, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. На месте обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника", - говорится в сообщении НАБУ.

В нем также отмечается, что на месте обнаружения предмета неправомерной выгоды правоохранители обнаружили большие объемы иностранной налички, в частности, более 3,7 млн долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч грн и 100 шекелей.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикорупционной прокуратуры (САП) разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс неправомерной выгоды.

"Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г.Киева. Сейчас один из адвокатов задержан… Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности", - сообщается в Телеграм-канале САП.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что один из адвокатов "является близким родственником главы ОАСК".

В НАБУ и САП сообщили о проходящих обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также "в других помещениях, которыми пользуются указанные лица".

В свою очередь журналист Юрий Бутусов утверждает, что НАБУ задержало на взятке в $100 тыс родного брата главы ОАСК Павла Вовка, которого зовут Юрий Зонтов (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году) и который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки.

Со ссылкой на источники Бутусов рассказал, что Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток, при этом сам не участвовал в передаче денег и действовал через посредников, благодаря чему неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. Успех проведенной операции он объяснил срочностью дела.