События

09:45 07.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 132,4 млн, число жертв - 2,87 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 132 млн 423 тыс. 13, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 872 тыс. 575, выздоровели более 105 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 847 тыс. 145 инфицированных COVID-19, зафиксировано 556 тыс. 528 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 100 тыс. 580 заболевших, из них умерли 336 тыс. 947 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 801 тыс. 785, число скончавшихся - 166 тыс. 177, выздоровели более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 370,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 715 человек, Бразилии - 1 тыс. 579 Индии - 120.

Теги: #covid_19 #мир
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