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09:39 07.04.2021

Кабмин подал в Раду законопроект о повышении пенсий ликвидаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

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Кабмин подал в Раду законопроект о повышении пенсий ликвидаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий повышение средней и минимальной пенсии гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Ожидается, что размер пенсии вырастет у 39 481 пенсионеров из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, законопроект Кабмина предполагает установить с 2022 года равные возможности пенсионного обеспечения для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в части использования права вычислять заработную плату из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2021 года.

В частности, как указывает пресс-служба Минсоцполитики, по состоянию на 1 января текущего года средняя пенсия составляет 9167,67 тыс. грн для 33 148 тыс. для 1 категории ликвидаторов аварии в 1986 году. Для 13 554 человек из 1 категории ликвидаторов в 1987-1990 гг. средняя пенсия составляет 9237,78 тыс. грн. Для 44 478 пострадавших, получивших инвалидность, средняя пенсия составляет 2682,18 тыс. грн. (на 1 января 2020 г.)

Всем категориям лиц пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы осуществлено индексацию пенсий на 11% в марте 2021 года.

В Минсоцполитики также отмечают, что минимальная пенсия для ликвидаторов Чернобыльской аварии, получившим инвалидность, предусматривает разделение на три группы инвалидности, в частности, для первой – 11 498,5 тыс. грн, для второй – 9287,2 тыс. грн, для третьей – 6368,4 тыс. грн.

Пенсия для потерпевших граждан в результате аварии на ЧАЭС также предусматривает разделение на три группы, в частности, для первой – 2653,5 тыс. грн плюс дополнительная пенсия в размере 341,64 грн за предоставленный здоровью вред, для второй – 2211,2 тыс. грн плюс дополнительная пенсия в размере 227,76 грн, для третьей – 1945,9 тыс. грн плюс дополнительная пенсия в размере 170,82 грн.

Также полагается пенсия для детей с инвалидностью в размере 1769,- тыс. грн плюс 170,82 грн.

 

Теги: #ликвидаторы #чаэс #пенсия
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