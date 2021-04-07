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09:29 07.04.2021

Директора киевского предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке оборудования в медучреждения

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Директора киевского предприятия будут судить за хищение 3,5 млн грн при поставке оборудования в медучреждения

Соломенская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммерческой структуры по факту завладения 3,5 млн грн бюджетных средств при поставке медицинского оборудования (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, директор столичного частного предприятия, в нарушение требований действовавшего на момент совершения противоправных деяний постановления Кабинета Министров Украины "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", совершил поставки в городские и областные больницы импортируемого медицинского оборудования (систему холтеровского мониторирования и систему кардиореабилитации) по цене, превышающей предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено нанесения убытков государству на общую сумму 3,5 млн грн.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Если вину обвиняемого докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Теги: #киев #медоборудование #хищение
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