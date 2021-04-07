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08:12 07.04.2021

Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

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Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

За минувшие сутки вторника, 6 апреля, на Донбассе погибли двое бойцов Вооруженных сил Украины, зафиксировано 14 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от н.п. Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку н.п. Пески и Опытно наемники открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи н.п. Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутов наемники применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле поселка Новгородское враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

В штабе отметили, что украинские бойцы открывали ответный огонь на обстрелы.

Также в штабе добавили, что о факте нарушения со стороны наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 7 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

 

Теги: #сводка #украина #донбасс
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