Украина и Узбекистан обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между странами

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с послом Республики Узбекистан Алишером Курмановым дальнейшее углубление сотрудничества между странами, в частности, формирование общей дорожной карты по реализации мероприятий в приоритетных для двух стран направлениях, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"У нас много общих точек взаимодействия. Отдельного внимания заслуживают: возвращение активов, противодействие контрабанде наркотиков, оружия, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией", - отметила Венедиктова.

По ее словам, новым приоритетом для сегодняшней украинской прокуратуры стала и защита инвестиций в страну.

"Прокуратура поставила себе целью противодействовать давлению на бизнес. Этим занимается отдельное подразделение Офиса Генпрокурора, благодаря которому нам уже удалось остановить противоправные действия и способствовать привлечению инвестиций от международного бизнеса и созданию дополнительных рабочих мест в стране", - добавила генпрокурор.

В свою очередь, посол Узбекистана поблагодарил за встречу и отметил важность изучения международной практики и опыта Украины в различных сферах. В частности, он отметил выделение в отдельную систему инфраструктуры по противодействию коррупционным правонарушениям.

Также стороны обсудили вопросы подписания программы сотрудничества между Офисом генепрокурора и генеральной прокуратурой Республики Узбекистан на 2022-2023 годы.

"Мы уже можем начать определенную подготовку для обмена опытом на базе профильных учебных заведений, а также с привлечением Тренингового центра прокуроров. Мы открыты для новых возможностей сближения с другими государствами, чтобы более эффективно реализовать наши конституционные функции и повышать результативность работы", - резюмировала Венедиктова.