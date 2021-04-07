Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство

Шевченковский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего мужа владелицы одного из салонов красоты за ее убийство, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"К пожизненному лишению свободы приговорен убийца известной стилистки Екатерины Положай. Такой приговор суд огласил сегодня, 6 апреля", - написала Максимец в Facebook.

Следствие установило, что мужчина заранее спланировал и организовал преступление. В день убийства, 19 ноября 2015 г, он заблаговременно прибыл в салон красоты Положай и убил ее с особой жестокостью.

Отмечается, что тело женщины нашла ее коллега.

В прокуратуре отмечают, что мужчина всячески пытался отвести от себя подозрение: уничтожал доказательства, придумывал алиби. В суде он так и не признал свою вину.

Однако приговором суда осужден по статьям "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Тайное хищение чужого имущества". Кроме того, мужчина должен выплатить по 5 млн грн причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также пожизненно их содержать.