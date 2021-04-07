В Черниговской области будут судить главу ОТО за требование взятки от предпринимателя

В Черниговской области будут судить главу объединенной территориальной общины (ОТО) за требование и получение неправомерной выгоды от предпринимателя в размере 630 тыс. грн, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из объединенных территориальных общин Черниговской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование установило, что глава объединенной теробщины требовал от предпринимателя 630 тыс. грн за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписания актов выполненных работ.

В ноябре 2020 года чиновника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=292312