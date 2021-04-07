Первый замглавы МИД Украины презентовала Крымскую платформу облгосадминистрациям

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова презентовала Крымскую платформу областным государственным администрациям, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Мы определили четкие цели, которые заключаются в предоставлении стратегического видения процесса деоккупации Крыма, консолидации усилий и ресурсов международного сообщества на крымском направлении, обеспечении синергии на межправительственном, межпарламентском и неправительственном уровнях", - цитирует пресс-служба слова Джапаровой в ходе онлайн-заседания региональной платформы внешних сношений на базе дипломатической академии им.Геннадия Удовенко при МИД.

Она отметила, что создание Крымской платформы является инструментом международной составляющей национальной деоккупации Крыма.

Замглавы МИД привлекла внимание участников заседания к действиям российской оккупационной администрации в Крыму, в частности массовому нарушению прав человека на полуострове, изменения демографической ситуации, политических преследований по сфабрикованным делам, развития военной инфраструктуры, незаконной национализации украинского имущества.

Также она рассказала о пяти приоритетных направлениях Крымской платформы: международной политике непризнания попытки аннексии Крыма, эффективности санкций и их усиления, безопасности в Азово-Черноморском регионе и Восточном Средиземноморье, экологические и экономические последствия оккупации, права человека и международное гуманитарное право.

Джапарова отдельно остановилась на внутреннем измерении Крымской платформы - как в контексте важности принятия законодательных инициатив, так и реализации проектов социального и экономического развития прилегающих к Крыму областей.

Также сообщается, что на заседании участвовали постоянный представитель главы украинского госуадарства в АР Крым Антон Кориневич, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, директор дипломатической академии Геннадий Надоленко.