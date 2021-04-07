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01:47 07.04.2021

SpaceX запустит в среду на орбиту группу из 60 интернет-спутников

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SpaceX запустит в среду на орбиту группу из 60 интернет-спутников

Американская компания SpaceX планирует в среду вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

апуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 18:34 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1383 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 марта.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #spacex
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