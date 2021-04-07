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00:07 07.04.2021

В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

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В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

Президент США Джо Байден во вторник объявил, что к 19 апреля 2021 года вакцинация от коронавируса COVID-19 будет доступна для всех совершеннолетних американцев.

"Сегодня я объявляю, что наш ориентир переносится с 1 мая на 19 апреля для всей страны. Это значит, что с 19 апреля в каждой части этой страны каждый взрослый в возрасте 18 лет и старше сможет пройти вакцинацию", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

"Больше никаких сбивающих с толку правил, больше никаких запутывающих ограничений", - добавил американский президент, поясняя, что вакцина станет доступна для абсолютно всего взрослого населения.

Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая.

В случае, если данный план реализуется, это будет означать отмену в США ограничений для вакцинации от COVID-19 по возрасту, состоянию здоровья и другим категориям.

Изначально власти США планировали ежедневно делать по одному млн прививок от коронавируса. При этом, по словам советника Белого дома по реагированию на пандемию Энди Славитта, в США за последние семь дней проводили около 3,1 млн вакцинаций ежесуточно. А в прошедшие выходные число сделанных за сутки прививок от COVID-19 превысило 4 млн.

В конце марта Байден заявлял, что сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США.

Байден в январе поставил цель сделать 100 млн прививок за первые сто дней на посту президента. Это значит, что в день в США должны были делать 1,5 млн прививок. Но страна перевыполнила этот план: свою цель американский президент достиг за 58 дней. В связи с этим в марте американский президент поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

С начала пандемии COVID-19 в США диагностировали более 31,5 млн заражений, свыше 569 тыс. инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 24 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Теги: #президент #сша #вакцинация #доступность
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